Півзахисник Шахтаря Дентінью поділився думками щодо зборів "гірників" у Австрії та відзначив різницю в підходах Луїша Каштру та Роберто Де Дзербі.

"Наш новий ігровий стиль трохи відрізняється від попереднього. Підхід головного тренера теж відрізняється. Каштру був більш спокійним, а Де Дзербі – навпаки, багато говорить і підказує протягом гри. Незважаючи на навантаження, команда почувається добре. Тренування інтенсивні, але нам це подобається. Є втома, це нормально.

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Налаштовуємо себе на новий сезон, забиті голи, титули. Перемога в спарингах це останнє, на що потрібно звертати увагу. Важливим є те, що ми гідно показували себе на футбольному полі, виконували настанови головного тренера. Всі гравці повинні бути готові технічно і фізично. Перемоги повинні початися зараз – в чемпіонаті, в єврокубкових матчах. Ми покажемо, що таке Шахтар", – зазначив Дентінью в коментарі YouTube-каналу "гірників".

Нагадаємо, Де Дзербі прийшов у Шахтар з Сассуоло, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру. Італійський фахівець підписав з українською командою контракт на 2 роки.

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