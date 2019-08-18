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Дентиньо появился в старте Шахтера на матч против Львова – "горняки" играют в специальных чемпионских шевронах

19:19 123 Читати українською
Дентиньо появился в старте Шахтера на матч против Львова – "горняки" играют в специальных чемпионских шевронах
Футболка Шахтера без логотипа Favbet / ФК Шахтар

Стал известен стартовый состав донецкого Шахтера на матч 4 тура УПЛ против Львова. Также клуб продолжает игнорировать новый логотип лиги.

 
Дентиньо 31’
Марлос 37’
31’ Дентиньо
37’ Марлос

Шахтер в своем Twitter опубликовал стартовый состав на матч 4 тура УПЛ против Львова. Стоит отметить, что с первых минут появятся Дентиньо, Болбат и Манор Соломон.

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Состав Шахтера: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Патрик, Степаненко, Соломон, Дентиньо, Марлос, Мораес.

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Пихаленок, Антонио, Сикан, Бланко Лещук.

Стоит отметить, что "горняки" выйдут в чемпионских шевронах, на которых нет изображения логотипа Favbet, ставшего официальным спонсором УПЛ. Зато будет надпись "чемпион Украины". Донецкий клуб уже подписал контракт с Parimatch, из-за чего не хочет рекламировать конкурента.

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УПЛ Львов Львов Львов - Шахтер Дентиньо Дентиньо Шахтер Шахтер
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