Блавацкий назвал условия, при которых Львов может одолеть Шахтер

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против Шахтера.

"Не таким болезненным было поражение от Ворсклы, а то, как это произошло. В наши ворота назначают пенальти на 95-ой минуте. Хотя при счете 2:2 мы должны были бить пенальти. Эти качели произошли с подачи арбитра. Это влияет психологически на команду больше, чем переезды.

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Сейчас готовимся к Шахтеру. Все здоровые и максимально настроены на сложный матч. Успех в матче с Шахтером зависит от того, чтобы сработали сразу три составляющие: жесткая командная дисциплина, бенефис вратаря и фарт.

Каждый игрок должен выгрызать мяч и успевать за перемещениями соперников. Вижу, что те же игроки Шахтера, которые играли первую скрипку при Фонсеке – Тайсон, Марлос, Исмаили – продолжают находиться на главных ролях", – рассказал Блавацкий в комментарии официальному сайту ФК Львов.

Напомним, ФК Львов будет принимать Шахтер в 4 туре УПЛ. Поединок состоится на Арене Львов в воскресенье, 18 августа. Начало запланировано на 19:30.

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