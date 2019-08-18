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Дентінью з'явився у старті Шахтаря на матч проти Львова – "гірники" грають у спеціальних чемпіонських шевронах

19:19 586 Читать на русском
Дентінью з'явився у старті Шахтаря на матч проти Львова – "гірники" грають у спеціальних чемпіонських шевронах
Футболка Шахтаря без логотипу Favbet / ФК Шахтар

Став відомий стартовий склад донецького Шахтаря на матч 4 туру УПЛ проти Львова. Також клуб продовжує ігнорувати новий логотип ліги.

 
Дентінью 31’
Марлос 37’
31’ Дентінью
37’ Марлос

Шахтар у своєму Twitter опублікував стартовий склад на матч 4 туру УПЛ проти Львова. Варто зазначити, що з перших хвилин з'являться Дентінью, Болбат та Манор Соломон.

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Склад Шахтаря: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Патрік, Степаненко, Соломон, Дентінью, Марлос, Мораєс.

Запасні: Шевченко, Додо, Хочолава, Пихаленок, Антоніо, Сікан, Бланко Лещук.

Варто зазначити, що "гірники" вийдуть у чемпіонських шевронах, на яких немає зображення логотипу Favbet, що став офіційним спонсором УПЛ. Натомість буде напис "чемпіон України". Донецький клуб вже підписав контракт з Parimatch, через що не хоче рекламувати конкурента.

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УПЛ Львів Львів Львів - Шахтар Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар
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