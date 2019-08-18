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Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате

18:53 51 Читати українською
Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате
Олимпик – Карпаты: счет и обзор матча 18.08.2019

Карпаты на выезде победили Олимпик – первая виктория "львов" в УПЛ 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

Матч и онлайн-трансляция Олимпик – Карпаты начался в 17:00. На киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского встречались аутсайдеры премьер-лиги – в активе "зелено-белых" было лишь одно очко после трех стартовых туров, тогда как подопечные Жулио Сезара проиграли все 3 поединка и замыкали турнирную таблицу чемпионата.

Обе команды в предыдущих трех турах забили лишь по одному голу – правда, у Карпат для такого печального показателя были более важные причины в виде сыгранных поединков против Динамо и Шахтера.

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Александр Чижевский несколько изменил состав – впервые в составе Карпат вышел опытный Александр Кучер. Кроме того, дебютировал защитник сборной Люксембурга Тим Халль. Все остальное было довольно прогнозируемо. Как иу Олимпика, за который дебютировал Иван Зотько – на днях защитник подписал контракт с клубом, а перед тем несколько лет провел в Испании.

Уже в первые минуты игры хозяева получили две желтые – "постарались" Матар и Фабинью. А вот моменты были у Карпат – Пеньков сначала прервал опасную передачу, а после подачи с углового Кучер едва не попал в ворота. Олимпик ответил опасным ударом Шахаба, который также пробил неточно, хотя и рядом с рамкой.

На 25-й минуте Фабинью сбил Мартинса – арбитр назначил пенальти и показал бразильцу прямую красную карточку. Спорная ситуация – вероятно, фол был за пределами штрафной, а также не забываем о запрете двойного наказания. Впрочем, у Фабинью уже была желтая, поэтому он в любом случае покинул бы поле.

Алексей Гуцуляк не забил пенальти, проиграв дуэль экс-голкиперу Карпат Пенькову. К счастью для львовянина, он же оказался первым на добивании. 0:1 в пользу "зелено-белых".

Олимпик ответил мощным ударом Зотько со штрафного, но Пидкивка парировал мяч из ближнего угла. А "львы" снова ответили результативно на 42-й минуте. Понде классным пасом вывел Ди Франко на ударную позицию, а тот ударом в касание эффектно покатил мяч в дальний угол. Возможно, перед тем был фол со стороны игрока Карпат, но Денис Шурман позволил продолжить игру. Вероятно, его действия будет разбирать руководство – Лучано Лучи, который сидел на трибунах, был заметно недоволен. 0:2 – итог первого тайма.

Второй тайм начался с атак Карпат, но забил Олимпик. На 62-й минуте Дубинчак во время верховой борьбы сфолил против Тейшейры, а Политыло уверенно реализовал пенальти. Очередное спорное решение Дениса Шурмана – быть новому скандалу в УПЛ?

Впрочем, тут же Карпаты забили третий. Пеньков неудачно выбил мяч, Войковиц перехватил и сбросил на Гуцуляка, а тот классным ударом с линии штрафной в нижний угол оформил дубль.

Этот эпизод фактически закрыл игру. До финального свистка Карпаты перешли на контроль мяча, разыгрывая лишнего, ведь Олимпик больше тайма играл в меньшинстве. Львовяне сегодня продемонстрировали приличные командные действия, но опять же, стоит сделать поправку на длительную игру в большинстве.

Карпаты одержали первую победу в чемпионате, набрали 4 очка и поднялись на 9 место. А вот Жулио Сезар потерпел 4 подряд поражение во главе Олимпика. Существует большая вероятность, что дни бразильского тренера в клубе подходят к концу – его команда сейчас является главным аутсайдером чемпионата как в турнирной таблице, так и по игре. А дальше, к слову, Олимпику играть против Динамо и Шахтера...

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