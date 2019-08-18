Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате

Карпаты на выезде победили Олимпик – первая виктория "львов" в УПЛ 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Олимпик – Карпаты начался в 17:00. На киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского встречались аутсайдеры премьер-лиги – в активе "зелено-белых" было лишь одно очко после трех стартовых туров, тогда как подопечные Жулио Сезара проиграли все 3 поединка и замыкали турнирную таблицу чемпионата.

Обе команды в предыдущих трех турах забили лишь по одному голу – правда, у Карпат для такого печального показателя были более важные причины в виде сыгранных поединков против Динамо и Шахтера.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

Александр Чижевский несколько изменил состав – впервые в составе Карпат вышел опытный Александр Кучер. Кроме того, дебютировал защитник сборной Люксембурга Тим Халль. Все остальное было довольно прогнозируемо. Как иу Олимпика, за который дебютировал Иван Зотько – на днях защитник подписал контракт с клубом, а перед тем несколько лет провел в Испании.

Уже в первые минуты игры хозяева получили две желтые – "постарались" Матар и Фабинью. А вот моменты были у Карпат – Пеньков сначала прервал опасную передачу, а после подачи с углового Кучер едва не попал в ворота. Олимпик ответил опасным ударом Шахаба, который также пробил неточно, хотя и рядом с рамкой.

На 25-й минуте Фабинью сбил Мартинса – арбитр назначил пенальти и показал бразильцу прямую красную карточку. Спорная ситуация – вероятно, фол был за пределами штрафной, а также не забываем о запрете двойного наказания. Впрочем, у Фабинью уже была желтая, поэтому он в любом случае покинул бы поле.

Алексей Гуцуляк не забил пенальти, проиграв дуэль экс-голкиперу Карпат Пенькову. К счастью для львовянина, он же оказался первым на добивании. 0:1 в пользу "зелено-белых".

Олимпик ответил мощным ударом Зотько со штрафного, но Пидкивка парировал мяч из ближнего угла. А "львы" снова ответили результативно на 42-й минуте. Понде классным пасом вывел Ди Франко на ударную позицию, а тот ударом в касание эффектно покатил мяч в дальний угол. Возможно, перед тем был фол со стороны игрока Карпат, но Денис Шурман позволил продолжить игру. Вероятно, его действия будет разбирать руководство – Лучано Лучи, который сидел на трибунах, был заметно недоволен. 0:2 – итог первого тайма.

Второй тайм начался с атак Карпат, но забил Олимпик. На 62-й минуте Дубинчак во время верховой борьбы сфолил против Тейшейры, а Политыло уверенно реализовал пенальти. Очередное спорное решение Дениса Шурмана – быть новому скандалу в УПЛ?

Впрочем, тут же Карпаты забили третий. Пеньков неудачно выбил мяч, Войковиц перехватил и сбросил на Гуцуляка, а тот классным ударом с линии штрафной в нижний угол оформил дубль.

Этот эпизод фактически закрыл игру. До финального свистка Карпаты перешли на контроль мяча, разыгрывая лишнего, ведь Олимпик больше тайма играл в меньшинстве. Львовяне сегодня продемонстрировали приличные командные действия, но опять же, стоит сделать поправку на длительную игру в большинстве.

Карпаты одержали первую победу в чемпионате, набрали 4 очка и поднялись на 9 место. А вот Жулио Сезар потерпел 4 подряд поражение во главе Олимпика. Существует большая вероятность, что дни бразильского тренера в клубе подходят к концу – его команда сейчас является главным аутсайдером чемпионата как в турнирной таблице, так и по игре. А дальше, к слову, Олимпику играть против Динамо и Шахтера...

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку