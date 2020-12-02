Сегодня появилась информация о зимнем уходе легионера "горняков", однако сам бразилец не имеет такой уверенности.

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"Серьезно? Понятия не имею, кто сказал это", – отреагировал Дентиньо под публикацией новости о своем трансфере. Контракт хавбека с Шахтером рассчитан до лета 2021-го, поэтому он вполне может задержаться в Украине.

Напомним, вчера Дентиньо забил мяч в ворота мадридского Реала (2:0), который сохранил шансы дончан на плей-офф Лиги чемпионов.

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