Сьогодні з'явилась інформація про зимовий відхід легіонера "гірників", однак сам бразилець не має такої впевненості.

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"Серйозно? Поняття не маю, хто сказав це", – відреагував Дентінью під публікацією новини про свій трансфер. Контракт хавбека з Шахтарем розрахований до літа 2021-го, тому він цілком може затриматися в Україні.

Нагадаємо, вчора Дентінью забив м'яч у ворота мадридського Реала (2:0), який зберіг шанси донеччан на плей-офф Ліги чемпіонів.

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