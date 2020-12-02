Бразильский полузащитник этой зимой покинет Шахтер. Стороны якобы уже обо всем договорились, информирует ТаТоТаке.

Дентиньо назвал главную составляющую победы Шахтера над Реалом

31-летний Дентиньо недоволен местом на скамейке запасных и статусом резервиста. Однако, источник отмечает, что главной причиной ухода из Шахтера есть позиция жены, которая больше не хочет жить в Украине. Это означает, что семья вернется в Бразилию. Стороны сейчас занимаются поиском нового клуба для хавбека. Никакие детали возможного перехода пока не сообщаются.

Заметим, Дентиньо выступает за "горняков" с 2011 года. В текущем сезоне в активе бразильца немного игровой практики – 4 матча в УПЛ (2 гола) и 3 в Лиге чемпионов (1 мяч). Его контракт с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Тransfermarkt оценивает Дентиньо в 1 млн евро.

К слову, вчера, 1 декабря, он стал одним из героев победного матча против мадридского Реала, забив первый гол Шахтера во встрече. В итоге дончане торжествовали со счетом 2:0 и сохранили шансы на выход из группы ЛЧ.

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