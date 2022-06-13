"Хорошо сыграли! Но и хорошо собрали! А именно 400 000 грн собрано для наших героических ВСУ во время вчерашнего благотворительного матча Легенд и Звезд на Минай Арене. Спасибо за приглашение и возможность приобщиться к благотворительному делу ФК Минай и его президенту Валерию Пересоляку.

Легенды футбола и украинские звезды сыграли благотворительный матч в поддержку ВСУ – видео сверхрезультативной встречи

А еще приятно было, что футболка с моей фамилией ушла с аукциона за 50 000 грн. Вот точно тот же случай, когда имя сработало на полезное дело.

А вообще, то что сделали людям настроение на трибунах, собрали при этом солидную кучу денег, вот это и есть день, который прошел как надо! Ну и благодарю легенд: Евгения Селезнева, Василия Кобина, Михаила Кополовца, что не порвали нас до отказа", – отметил Денисов на своей странице в Instagram.

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