Возле Ужгорода сыграли благотворительную встречу, целью которой был сбор средств для защитников Украины.

Благотворительный матч

Легенды футбола – Звезды футбола – 9:9

Легенды футбола: Евгений Селезнев, Василий Кобин, Тарас Михалик, Михаил Кополовец, Юрий Максимов, Алексей Полянский, Валентин Слюсарь, Олег Допилка, Матвей Бобаль, Эдуард Цихмейструк, Мирон Маркевич, Владислав Микуляк и другие. Тренер: Александр Заваров.

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Сборная звезд: Александр Педан, Tamerlan, дуэт TVORCHI, блоггер Мурафа, Александр Денисов, журналист Мирослав Небесник, стендапер Роман Щербан, креативный продюсер и ведущий "Просто Футбола" Podcast Феликс Ардельянов, основатель и автор Брутального Футбола Василий Максимив, актер и соучредитель "Мамахохотала" Евгений Янович, руководитель "Хлопці із Закарпаття" Александр Олень, режиссер фильма "Мої думки тихі" Антонио Лукич, ведущий Александр Свергун. Тренер: Йожеф Сабо.

Поединок, сыгранный на домашней арене Миная, завершился боевой ничьей – 9:9. В серии пенальти победила команда звезд.

Все деньги с продажи билетов, лотов аукциона и виртуальных тикетов-донатов будут переданы на нужды ВСУ. Именно помощь украинским воинам и являлась главной целью игры.

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