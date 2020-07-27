Денисов оригинально сравнил Луческу с Фергюсоном

"Здесь вопрос больше не в том, что в ближайшие 10-12 лет тренер создаст систему в Динамо, ведь через несколько дней ему исполнится 75 лет. Весь хайп в том, что тренер с 12-летней историей работы в Шахтере принял решение возглавить Динамо. Я бы сравнил это с тем, что Алекс Фергюсон сегодня бы возглавил Манчестер Сити. Есть вещи, которые нужно попробовать никогда не попробовать. Мистер какую-то черту здесь перешел.

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Это было непонятно как для болельщиков Шахтера, так и болельщиков Динамо. Хайп большой, но в Динамо пришел тренер, который сейчас не является тем огненным и ярким коучем, который может сработать на перспективу. В Динамо много молодых игроков, это работа на перспективу. А Мирче – 75. Какая перспектива? Это странно", – поделился Денисов в эфире ТРК Украина.

Напомним, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера 23 июля. Это событие стало информационной бомбой, ведь румынский специалист 12 лет возглавлял донецкий Шахтер.

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