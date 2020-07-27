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Денисов оригінально порівняв Луческу з Фергюсоном

11:37 - Читать на русском
Денисов оригінально порівняв Луческу з Фергюсоном
Мірча Луческу / Reuters

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов здивований призначенню Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо.

"Тут питання більше не в тому, що в найближчі 10-12 років тренер створить систему в Динамо, адже через кілька днів йому виповниться 75 років. Весь хайп в тому, що тренер з 12-річною історією роботи в Шахтарі прийняв рішення очолити Динамо. Я б порівняв це з тим, що Алекс Фергюсон сьогодні б очолив Манчестер Сіті. Є речі, які потрібно спробувати ніколи не спробувати. Містер якусь межу тут перейшов.

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Це було незрозуміло як для уболівальників Шахтаря, так і вболівальників Динамо. Хайп великий, але в Динамо прийшов тренер, який зараз не є тим вогненним і яскравим коучем, який може спрацювати на перспективу. У Динамо багато молодих гравців, це робота на перспективу. А Мірчі – 75. Яка перспектива? Це дивно", – поділився Денисов у ефірі ТРК Україна.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

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Теги
Динамо Динамо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Денисов Алекс Фергюсон Мірча Мірча Луческу Шахтар Шахтар
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