Денисов назвав показ матчів УПЛ на "2+2" незаконним

Директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов прокоментував ситуацію з розподілом трансляцій матчів УПЛ.

"Ми не можемо показати фрагменти всіх матчів туру, тому що з нинішнього сезону ми більше не обмінюємося відеофрагментами чемпіонату України з нашими колегами з "2+2".

Ніякого конфлікту між нами немає. Все просто – на наступні три сезони телеканали "Футбол" придбали права на показ матчів у Прем'єр-ліги. За це проголосувала більшість клубів, ми стали офіційними телетрансляторами УПЛ.

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Ситуація у наших колег інша. Вони придбали права в обхід тендеру, безпосередньо у клубів. Згідно з регламентними нормами УПЛ, показ цих матчів на каналах наших колег здійснюється незаконно. Відповідно, ми не можемо здійснювати обмін нашого ліцензійного відео на неліцензійне.

Повторюся: ніякого конфлікту з "2+2" у нас немає. Радше, може бути конфлікт між "2+2" і УПЛ. Або між УПЛ і іншими клубами через несанкціонований показ.

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А ми з колегами як і раніше можемо обмінюватися всім чим завгодно, наприклад, футболками після товариських матчів, але не контентом чемпіонату України", – сказав Денисов в ефірі програми "Великий футбол".