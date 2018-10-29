Денисов: Максимум Бойко – это судить матчи Киевской области

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов возмущен действиями арбитра матча Шахтер – Десна.

"После матча Шахтер – Десна об игре практически не говорили. "Горняки" одержали победу, оставшись в меньшинстве, но все внимание собрал на себя арбитр встречи Сергей Бойко.

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Судья откровенно опозорился в этом матче, такого бардака на поле, который он допустил, давно не встречалось. Он должен судить в чемпионате Киевской области, это его максимум. Шахтер надо поздравить, что смогли добыть три очка даже с таким инопланетянином на поле", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, в матче против Десны Шахтер доигрывал поединок в меньшинстве после удаления Кайоде на 64-й минуте. Нигериец грубо сыграл против соперника, за что Сергей Бойко удалил игрока.

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