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Денисов: Максимум Бойка – це судити матчі Київської області

22 жовтня 08:00 979 Читать на русском
Денисов: Максимум Бойка – це судити матчі Київської області
Олександр Денисов / Фото з соцмереж

Генеральний директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов обурений діями арбітра матчу Шахтар – Десна.

"Після матчу Шахтар – Десна про гру практично не говорили. "Гірники" здобули перемогу, залишившись в меншості, але вся увагу зібрав арбітр зустрічі Сергій Бойко.

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Суддя відверто зганьбився в цьому матчі, такого бардаку на полі, який він допустив, давно не зустрічалося. Він повинен судити в чемпіонаті Київської області, це його максимум. Шахтар треба привітати, що змогли здобути три очки навіть з таким інопланетянином на полі", – сказав Денисов в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, у матчі проти Десни Шахтар догравав поєдинок у меншості через вилучення Кайоде на 64-й хвилині. Нігерієць грубо зіграв проти суперника, за що Сергій Бойко вилучив гравця.

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Україна12 тур

Шахтар - Десна: П'ятниця 19 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Теги
Шахтар Шахтар Сергій Бойко Сергій Бойко Шахтар - Десна Олександр Денисов
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