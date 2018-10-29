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Бойко после неоднозначного судейства в матче Шахтер – Десна назначил себя на игру Киевской области, – СМИ

20 октября 10:38 211 Читати українською
Бойко после неоднозначного судейства в матче Шахтер – Десна назначил себя на игру Киевской области, – СМИ
Сергей Бойко / Фото ФФУ

Глава судейской коллегии Киевской области Сергей Бойко назначил себя на игру чемпионата области между Десной и Зарей.

Главный арбитр матча Шахтер – Десна Сергей Бойко неоднозначно отсудил игру чемпионата Украины. Как сообщает Ua-Football, судья сегодня, 20 октября, будет судить матч чемпионата киевской области Десна – Заря.

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Интересно то, что Бойко сам назначил себя на этот матч, ведь является главой судейской коллегии Киевской области, которая занимается, среди прочего, распределением игр.

Шахтер – Десна: Ступар прокомментировал неоднозначное судейство Бойко

Также сообщается, что за работу на матче первенства области арбитры в поле получают 800 гривен.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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