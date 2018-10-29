Бойко после неоднозначного судейства в матче Шахтер – Десна назначил себя на игру Киевской области, – СМИ

Глава судейской коллегии Киевской области Сергей Бойко назначил себя на игру чемпионата области между Десной и Зарей.

Главный арбитр матча Шахтер – Десна Сергей Бойко неоднозначно отсудил игру чемпионата Украины. Как сообщает Ua-Football, судья сегодня, 20 октября, будет судить матч чемпионата киевской области Десна – Заря.

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Интересно то, что Бойко сам назначил себя на этот матч, ведь является главой судейской коллегии Киевской области, которая занимается, среди прочего, распределением игр.

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Также сообщается, что за работу на матче первенства области арбитры в поле получают 800 гривен.