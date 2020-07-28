Денисов: Луческу реально хотел покинуть Динамо, я был разочарован

"Знаю, что Мирча выжат, как лимон, от того давления, которое создавалось на него. Человек реально выжат. И он реально хотел дать заднюю. Он реально хотел отказаться. Он реально попал под пресс.

Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c Суркисом

Я был очень разочарован, когда узнал, что Мирча дал заднюю и сошел из этой истории. Считаю, что эта история по всем канонам должна быть доиграна до конца – Шахтер и Динамо должны сыграть", – сказал Денисов в программе Залишайся з футболом.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение. Игорь Суркис опроверг уход нового тренера Динамо.

"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку