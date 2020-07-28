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Денисов: Луческу реально хотел покинуть Динамо, я был разочарован

11:23 - Читати українською
Денисов: Луческу реально хотел покинуть Динамо, я был разочарован
Ахметов, Денисов, Луческу / Фото ФК Шахтер

Эксперт ТК Футбол Александр Денисов ожидает Классическое с Луческу во главе Динамо.

"Знаю, что Мирча выжат, как лимон, от того давления, которое создавалось на него. Человек реально выжат. И он реально хотел дать заднюю. Он реально хотел отказаться. Он реально попал под пресс.

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Я был очень разочарован, когда узнал, что Мирча дал заднюю и сошел из этой истории. Считаю, что эта история по всем канонам должна быть доиграна до конца – Шахтер и Динамо должны сыграть", – сказал Денисов в программе Залишайся з футболом.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение. Игорь Суркис опроверг уход нового тренера Динамо.

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11:02
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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Александр Денисов
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