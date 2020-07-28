Денисов: Луческу реально хотів покинути Динамо, я був розчарований

"Знаю, що Мірча вичавлений, як лимон, від того тиску, який створювався на нього. Людина реально вичавлена. І він реально хотів дати задню. Він реально хотів відмовитися. Він реально потрапив під прес.

Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, розсекретивши переписку тренера з Суркісом

Я був дуже розчарований, коли дізнався, що Мірча дав задню і зійшов з цієї історії. Вважаю, що ця історія за всіма канонами повинна бути дограна до кінця – Шахтар і Динамо повинні зіграти", – сказав Денисов у програмі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку