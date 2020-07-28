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Денисов: Луческу реально хотів покинути Динамо, я був розчарований

11:23 - Читать на русском
Денисов: Луческу реально хотів покинути Динамо, я був розчарований
Ахметов, Денисов, Луческу / Фото ФК Шахтар

Експерт ТК Футбол Олександр Денисов очікує на Класичне з Луческу на чолі Динамо.

"Знаю, що Мірча вичавлений, як лимон, від того тиску, який створювався на нього. Людина реально вичавлена. І він реально хотів дати задню. Він реально хотів відмовитися. Він реально потрапив під прес.

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Я був дуже розчарований, коли дізнався, що Мірча дав задню і зійшов з цієї історії. Вважаю, що ця історія за всіма канонами повинна бути дограна до кінця – Шахтар і Динамо повинні зіграти", – сказав Денисов у програмі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Олександр Денисов
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