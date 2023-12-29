Директор по медиа, маркетингу и спонсорству Полесья Александр Денисов сообщил, что турнир, который проходил во время зимнего перерыва, в этом сезоне проводиться не будет.

"То, что произошло на востоке осенью, наложило свой отпечаток на всю ситуацию. Долго взвешивали, стоит ли сейчас ехать в Турцию.

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Во-первых, непонятна ситуация между Израилем и Палестиной, как оно отразится и что будет происходить в Турции. Большое количество российских клубов в Турции, постоянный дискомфорт, не пересечение и так далее. Много других причин.

Честно анализируя всю эту ситуацию и понимая, что срок подготовки будет очень ограничен, было принято решение ехать в Испанию. Вы спросите, можно ли было организовать Winter Cup в Испании? Сложно, потому что чем было хорошо в Турции: все расположены близко друг к другу.

Сейчас часть украинских клубов тоже едет в Испанию. Но кто-то будет в Аликанте, кто-то будет в Марбелье, кто-то в Мурсии, как Полесье. И собрать всех в одном месте будет невозможно.

К сожалению, констатирую, что в этом сезоне мы точно делаем паузу, но надеюсь, что в будущем году вернемся к этой идее", – цитирует Денисова официальный сайт Полесья.

Напомним, победителем турнира в 2022 году стало Полесье, а в 2023-м – Ворскла.

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