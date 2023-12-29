Директор з медіа, маркетингу і спонсорства Полісся Олександр Денисов повідомив, що турнір, який проходив під час зимової перерви, цього сезону проводитись не буде.

"Те, що сталось на сході восени, наклало свій відбиток на всю ситуацію. Довго зважували, чи варто зараз їхати в Туреччину.

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По-перше, незрозуміла ситуація між Ізраїлем та Палестиною, як воно відіб'ється і що буде відбуватись в Туреччині. Велика кількість російських клубів в Туреччині, постійний дискомфорт, не перетинання і так далі. Багато інших причин.

Чесно аналізуючи всю цю ситуацію і розуміючи, що термін підготовки буде дуже обмежений, було ухвалено рішення їхати в Іспанію. Ви запитаєте, чи можна було організувати Winter Cup в Іспанії? Складно, бо чим було гарно в Туреччині: всі розташовані близько один до одного.

Зараз частина українських клубів теж їде в Іспанію. Але хтось буде в Аліканте, хтось буде в Марбельї, хтось в Мурсії, як Полісся. І зібрати всіх в одному місці буде неможливо.

На жаль, констатую, що у цьому сезоні ми точно робимо паузу, але сподіваюсь, що в майбутньому році повернемось до цієї ідеї", – цитує Денисова офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, переможцем турніру у 2022 році стало Полісся, а у 2023-му – Ворскла.

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