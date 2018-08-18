Капитан Десны Денис Фаворов: Попасть в первую шестерку – вполне реальный вариант

Капитан Десны Денис Фаворов поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ между Десной и Карпатами и озвучил амбициозную цель команды на сезон.

"Настроение в команде хороший. Мы столкнулись с определенными неудачами на старте, но сейчас не время опускать руки. Нужно двигаться дальше. Впереди еще много игр. Сейчас понемногу притираемся. Думаю, еще 3-4 тура и будем определенный результат.

Думаю, нам еще очень много надо работать. Попадание в первую шестерку? Это вполне реальный вариант.

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Наша сила в единстве. Команду пополнили много новых исполнителей. Надеюсь, что дальше наше взаимопонимание будет становиться еще лучше.

Я видел нарезки всех четырех поединков Карпат на старте сезона. Тренерский штаб укажет нам на важные моменты накануне нашего матча", – цитирует Фаворова прес-служба Карпат.

Отметим, матч между Карпатами и Десной состоится завтра, 19 августа. Начало поединка в 19:00.