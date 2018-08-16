toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент Моуринью

12:15 306 Читати українською
Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент Моуринью
Жозе Мораиш и Жозе Моуринью / Фото AFP

Португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш стал главным тренером львовских Карпат.

Новым главным тренером Карпат стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш – многолетний ассистент Жозе Моуринью.

Жилмар продолжит тренировать Львов, несмотря на назначение Мазяра

Вместе с ним Жозе Мораиш работал в Порту, Интере, Реале и Челси, где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.

Тренерскую деятельность новый коуч Карпат начал с молодежкой Бенфики. В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с Аль-Шабабом (Саудовская Аравия), турецким Антальяспором, греческим АЕКом и английским Барнсли.

Напомним, сегодня Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Олегом Бойчишиным.

Теги
Трансферы Главное Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Жозе Моуринью Жозе Моуринью Олег Смалийчук Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
45
мин
Бордо
21:45
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук