Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент Моуринью

Португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш стал главным тренером львовских Карпат.
Новым главным тренером Карпат стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш – многолетний ассистент Жозе Моуринью.
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Вместе с ним Жозе Мораиш работал в Порту, Интере, Реале и Челси, где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.
Тренерскую деятельность новый коуч Карпат начал с молодежкой Бенфики. В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с Аль-Шабабом (Саудовская Аравия), турецким Антальяспором, греческим АЕКом и английским Барнсли.
Напомним, сегодня Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Олегом Бойчишиным.