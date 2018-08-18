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Капітан Десни Денис Фаворов: Потрапити у першу шістку – цілком реальний варіант

11:58 123 Читать на русском
Капітан Десни Денис Фаворов: Потрапити у першу шістку – цілком реальний варіант
Денис Фаворов / фото ФК Карпати

Капітан Десни Денис Фаворов поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ між Десню та Карпатами та озвучив амбітну мету команди на сезон.

"Настрій в команді хороший. Ми зазнали певних невдач на старті, але зараз не час опускати руки. Потрібно рухатися далі. Попереду ще багато ігор. Зараз потрохи притираємося. Думаю, ще 3-4 тури і матимемо певний результат.

Думаю, нам ще дуже багато треба працювати. Потрапляння у першу шістку? Це цілком реальний варіант.

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Наша сила у єдності. Команду поповнили чимало нових виконавців. Сподіваюся, що далі наше взаєморозуміння ставатиме ще кращим.

Я бачив нарізки усіх чотирьох поєдинків Карпат на старті сезону. Тренерський штаб вкаже нам на важливі моменти напередодні нашого матчу", – цитує Фаворова прес-служба Карпат.

Відзначимо, матч між Карпатами та Десною відбудеться завтра, 19 серпня. Початок поєдинку о 19:00.

Україна5 тур

Десна - Карпати: Неділя 19 серпня 2018

Десна
до матчу
1
дн
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3
год
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30
хв
Карпати
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