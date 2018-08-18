Капітан Десни Денис Фаворов: Потрапити у першу шістку – цілком реальний варіант

Капітан Десни Денис Фаворов поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ між Десню та Карпатами та озвучив амбітну мету команди на сезон.

"Настрій в команді хороший. Ми зазнали певних невдач на старті, але зараз не час опускати руки. Потрібно рухатися далі. Попереду ще багато ігор. Зараз потрохи притираємося. Думаю, ще 3-4 тури і матимемо певний результат.

Думаю, нам ще дуже багато треба працювати. Потрапляння у першу шістку? Це цілком реальний варіант.

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Наша сила у єдності. Команду поповнили чимало нових виконавців. Сподіваюся, що далі наше взаєморозуміння ставатиме ще кращим.

Я бачив нарізки усіх чотирьох поєдинків Карпат на старті сезону. Тренерський штаб вкаже нам на важливі моменти напередодні нашого матчу", – цитує Фаворова прес-служба Карпат.

Відзначимо, матч між Карпатами та Десною відбудеться завтра, 19 серпня. Початок поєдинку о 19:00.