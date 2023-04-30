"У мене таке враження, що в українському футболі є дві команди, у яких немає бюджету. Гроші є, бюджету немає. Це Полісся і Карпати.

"Карпати приїхали зі своїми суддями": президент Оболоні розніс арбітраж матчу після гола на 90+11

Власник львівського клубу Володимир Матківський дуже заточений на результат, а для президента житомирян Геннадія Буткевича Полісся – це зараз головний проект його життя.

Карпати і Полісся – це класичний приклад олігархічного футболу, де все залежить від однієї людини, але є різні приклади. Наприклад, Металіст – немає бажання, немає грошей. Є Зоря, де немає великого бажання витрачати гроші. А тут є бажання, і є можливості, це реальне підсилення УПЛ", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після 4-х турів Карпати у турнірній таблиці Чемпіонської групи йдуть третіми з 16-ма очками. Полісся з 19-ма пунктами друге (свій поєнинок вони проведуть у понеділок, 1 травня). Лідирує Оболонь з 21-м балом.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10