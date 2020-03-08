Демьяненко подписал в Нитру первого украинца

Еще один украинец уехал за границу в поисках лучшей судьбы.

Известный украинский полузащитник Дмитрий Немчанинов стал игроком словацкой Нитры, сообщает Transfermarkt.

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Последним клубом 30-летнего футболиста был львовский Рух, который он покинул в начале февраля. К команде Анатолия Демьяненко украинец присоединился на правах свободного агента.

Напомним, Немчанинов – воспитанник киевского Динамо. Профессиональную карьеру футболиста начал именно в столичном клубе в 2007 году. Успел поиграть в овидиопольском Днестре, винницкой Ниве, кировоградской Зирке, луцкой Волыни, одесском Черноморце, донецком Олимпике и черниговской Десне. Был в карьере Дмитрия и зарубежный вояж – с 2017 по 2019 годы он защищал цвета российского клуба Крылья Советов. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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