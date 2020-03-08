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Дем’яненко підписав у Нітру першого українця

12:41 348 Читать на русском
Дем’яненко підписав у Нітру першого українця
Дмитро Нємчанінов / Фото з відкритих джерел

Ще один українець поїхав за кордон у пошуках кращої долі.

Відомий український півзахисник Дмитро Нємчанінов став гравцем словацької Нітри, повідомляє Transfermarkt.

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Останнім клубом 30-річного футболіста був львівський Рух, який він покинув на початку лютого. До команди Анатолія Дем’яненка українець приєднався на правах вільного агента.

Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець київського Динамо. Професіональну кар’єру футболіста розпочав саме у столичному клубі у 2007 році. Встиг пограти в овідіопольському Дністрі, вінницькій Ниві, кіровоградській Зірці, луцькій Волині, одеському Чорноморці, донецькому Олімпіку та чернігівській Десні. Був у кар’єрі Дмитра і закордонний вояж – з 2017 по 2019 роки він захищав кольори російського клубу Крилья Совєтов. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном Нітра Нітра Світ Легіонерський хліб Дмитро Нємчанінов Дмитро Нємчанінов Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Трансфери
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