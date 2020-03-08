Демьяненко одержал первую победу в чемпионате Словакии

В поединке 23-го тура чемпионата Словакии Нитра Анатолия Демьяненко впервые за несколько последних туров одержала победу.

Чемпионат Словакии, Фортуна-лига, 22-й тур

Сеница – Нитра – 0:3

Голы: Врабел, 45, Ристовски, 50, Хобот, 90+3

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В 22-м туре чемпионата Словакии Нитра Анатолия Демьяненко на выезде разгромила Сеницу со счетом 3:0. Первый тайм прошел при равной игре, а вот во второй половине встречи доминировали гости. Уже в начале второй сорокапятиминутки Нитра забила дважды и фактически решила судьбу поединка.

Команде не помешало даже удаление – на 81-й минуте свою команду подвел 19-летний ганский нападающий Эдмунд Аддо, который вблизи своей штрафной сбил соперника. В конце концов, уже в добавленное время подопечные Демьяненко забили третий раз, чем окончательно деморализовали Сеницу.

Интересно, что украинскому специалисту понадобилось четыре матча чтобы добыть свою первую победу во главе словацкой команды.

Победа принесла Нитре 19 очков и одиннадцатую строчку в турнирной таблице Фортуна-лиги, Сеница с 24 пунктами – девятая.

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