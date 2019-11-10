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Дем’яненко: Відіграти 13 очок від Шахтаря буде нереально

14:43 346 Читать на русском
Дем’яненко: Відіграти 13 очок від Шахтаря буде нереально
Анатолій Дем'яненко / Getty Images

Колишній гравець та тренер київського Динамо Анатолій Дем’яненко поділився очікуваннями від центрального матчу 14-го туру між Шахтарем та Динамо.

 

"Всі вболівальники чекають від Шахтаря і Динамо хорошої і якісної гри, адже Динамо – Шахтар – це вивіска українського футболу. Не сумніваюсь, що буде інтрига, буде напруга і безкомпромісна гра. Головне, щоб футболісти не переступали межу дозволеного і матч пройшов без грубощів.

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Звичайно, Шахтар має перевагу у турнірній таблиці, і цей факт буде тиснути на динамівців, оскільки у Харкові їм потрібно грати лише на перемогу. У разі фіаско 13 очок відіграти вже буде практично неможливо. Це занадто велика перевага. Проте, в останніх матчах динамівці мають гарний вигляд, команда додала, тому легко "гірникам" теж не буде. Чекаємо красивої і видовищної гри", – сказав Дем’яненко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вже за кілька годин у Харкові у матчі 14-го туру зійдуться гранди українського футболу – Шахтар та Динамо.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Анатолій Дем'яненко
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