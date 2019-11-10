Шахтер – Динамо: Заховайло дал прогноз на центральный матч тура

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что противостояние между Шахтером и Динамо завершится вничью.

"Безусловный фаворит – Шахтер. И не только потому, что играет дома. Киевская команда будет существенно ослабленной. Опорная зона Динамо сейчас на карточках. Не будет Сидорчука, не будет Шепелева, Буяльский только восстановился после травмы. Интересно, какой выход из ситуации найдет Михайличенко. Можно ставки принимать на то, кто выйдет в основном составе. Не знаю, какая ситуация с Кадири. Я ожидаю появление в центре Цыганкова, Шапаренко и Гармаша. Денис будет в составе, поэтому можно попробовать поставить на красную карточку. Гармаш не будет успевать за оппонентами, поэтому будет прыгать в ноги, биться, а потом разговаривать с арбитрами.

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Все складывается в пользу Шахтера. "Горняки" имеют на один день больше для восстановления и подготовки. Хотя и сыграли напряженный поединок в Загребе. Во-вторых, Динамо будет ослаблено. И тем не менее прогнозирую, что будет боевая ничья. Каштру ничего не выигрывал и не умеет держать удар, как мне рассказывали коллеги, работающие на португальском рынке. По словам знакомых агентов, тренер теряется, паникует и не выдерживает давления, когда возникают критические ситуации. Шахтер уже несколько матчей подряд не может обыграть достойных соперников, матч против Карпат в расчет не беру.

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Соглашусь со словами Луческу, который заявил, что все его наследники выезжают на его "багаже". Время идет, игроки стареют, а копировать стиль игры во времена Луческу не совсем удается. Если Шахтер проиграет Динамо, то еще посмотрим, кто будет чемпионом. Однако прогнозирую ничейный результат", – цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, сегодня, 10 ноября, в 17:00 в Харькове донецкий Шахтер примет киевское Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

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