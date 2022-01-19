Чемпион мира уверен, что никаких финальных решений сегодня не будет, сообщает Cadena SER.

Хави пошел на беспрецедентный шаг из-за Дембеле

Дембеле готов подписать новый контракт с Барселоной, но ожидает существенного увеличения зарплаты. Каталонский клуб себе этого позволить не может, поэтому поставил вингера перед выбором – соглашаться на "скромное" обновление или уходить уже зимой. Упрямый француз и его агент собираются ждать до лета, надеясь "дожать" Барселону. Если же не удастся, Дембеле будет искать новый клуб свободным агентом.

Добавим, что в текущей кампании Усман провел 11 матчей, отличился одним голом и 2 ассистами. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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