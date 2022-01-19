Дембеле байдуже на ультиматуми Хаві – вінгер хоче "дотиснути" Барселону або піти безкоштовно
Хаві Ернандесу не вдалося підштовхнути Усмана Дембеле до підписання нового контракту
Чемпіон світу впевнений, що ніяких фінальних рішень сьогодні не буде, інформує Cadena SER.
Хаві пішов на безпрецедентний крок через Дембеле
Дембеле готовий підписати новий контракт з Барселоною, але досі чекає суттєвого збільшення зарплатні. Каталонський клуб собі цього дозволити не може, тому поставив вінгера перед вибором – погоджуватися на "скромне" оновлення або йти вже взимку. Впертий француз та його агент збираються чекати до літа, сподіваючись "дотиснути" Барселону. Якщо ж не вдасться, то Дембеле шукатиме новий клуб вільним агентом.
Додамо, що у поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.
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