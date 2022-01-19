Чемпіон світу впевнений, що ніяких фінальних рішень сьогодні не буде, інформує Cadena SER.

Хаві пішов на безпрецедентний крок через Дембеле

Дембеле готовий підписати новий контракт з Барселоною, але досі чекає суттєвого збільшення зарплатні. Каталонський клуб собі цього дозволити не може, тому поставив вінгера перед вибором – погоджуватися на "скромне" оновлення або йти вже взимку. Впертий француз та його агент збираються чекати до літа, сподіваючись "дотиснути" Барселону. Якщо ж не вдасться, то Дембеле шукатиме новий клуб вільним агентом.

Додамо, що у поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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