Французский вингер Усман Дембеле сменит клубную прописку уже в ближайшее время.

Французский вингер Барселоны Усман Дембеле в ближайшие 72 часа станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Мохаммед Баффс в своем twitter-аккаунте.

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По данным источника, футболист и клуб согласовали контракт на 5 лет – до лета 2028. Игрок будет получать в Париже около 16 миллионов евро в год.

Парижане решили воспользоваться опцией выкупа Усмана, поскольку до 1 августа француза можно было подписать за 50 млн евро, после чего сумма удваивалась. ПСЖ успел активировать предыдущую клаусулу, поэтому скоро о переходе объявят официально.

Напомним, что Усман присоединился к Барселоне из дортмундской Боруссии за 135 млн евро в 2017 году. За каталонцев Дембеле провел 185 матчей, отличившихся 40 голами и 43 ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 млн евро.

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