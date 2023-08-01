Французький вінгер Барселони Усман Дембеле в найближчі 72 години стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Мохаммед Бафс в своєму twitter-акаунті.

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За даними джерела, футболіст і клуб узгодили контракт на 5 років – до літа 2028. Гравець буде отримувати в Парижі близько 16 мільйонів євро в рік.

Парижани вирішили скористатись опцією викупу Усмана, оскільки до 1 серпня француза можна підписати за 50 млн євро. Вінгер вже відповів, що клуби мають домовитись між собою.

Нагадаємо, що Усман приєднався до Барселони з дортмундської Борусії за 135 млн євро у 2017 році. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та 43 асистами. Transfermarkt оцінює вартість француза у 60 млн євро.

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