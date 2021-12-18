Дембеле снова разозлил руководство Барселоны – француз пренебрег прощанием Агуэро с футболом
Нападающий Барселоны Усман Дембеле не стесняется демонстрировать свое пренебрежение к командным ценностям.
Чемпион мира проигнорировал прощальную конференцию Серхио Агуэро, сообщает Diario Sport.
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Барселона решила не выносить на публику этот поступок Дембеле, но руководство изрядно раздражено поведением француза. И это все происходит на фоне тяжелых переговоров по продлению контракта 24-летнего вингера. На Камп Ноу растет уверенность, что недисциплинированного и травматичного игрока летом следует отпускать даже свободным агентом.
Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел всего 6 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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