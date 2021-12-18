Нападающий Барселоны Усман Дембеле не стесняется демонстрировать свое пренебрежение к командным ценностям.

Чемпион мира проигнорировал прощальную конференцию Серхио Агуэро, сообщает Diario Sport.

Дембеле сказал Хави, что покинет Барселону – вингер соблазнился на деньги из АПЛ

Барселона решила не выносить на публику этот поступок Дембеле, но руководство изрядно раздражено поведением француза. И это все происходит на фоне тяжелых переговоров по продлению контракта 24-летнего вингера. На Камп Ноу растет уверенность, что недисциплинированного и травматичного игрока летом следует отпускать даже свободным агентом.

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел всего 6 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій