Сага по поводу продолжения сотрудничества Усмана Дембеле с Барселоной может вскоре завершиться.

Француз уже сказал наставнику "блаугранас" Хави Эрнандесу не рассчитывать на него в следующем году, сообщает La Sexta со ссылкой на слова ведущего El Chiringuito Жоту Жорди.

Барселона определила "день Х" для Дембеле

Дембеле получил очень финансово-привлекательное предложение от Ньюкасла. Следующим чемпионатом Усмана будет английская Премьер-лига. Сороки поощрили его огромным бонусом, ведь он присоединится к ним на правах свободного агента.

Но для Барселоны еще не все потеряно. У нее еще есть 25 дней, чтобы убедить 24-летнего вингера остаться и продлить контракт. Нынешнее соглашение завершается летом 2022 года.

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