Вингер "блаугранас" Усман Дембеле имеет не слишком много времени для принятия важного решения относительно будущего.

Барселона планирует предпринять последнюю попытку удержать француза. Для этого клуб готовит финальное предложение по новому контракту и хочет получить ответ до 31 декабря, сообщает Diario Sport .

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Если Дембеле не согласится подписывать соглашение, это будет сигналом для клуба о предстоящем уходе. Сейчас основной проблемой продолжения сотрудничества является фиксированная зарплата. "Блаугранас" предлагают нынешнюю ставку, но с огромными бонусами после достижения отдельных целей.

К слову, нынешний контракт Усмана с Барселоной рассчитан до лета 2022-го. В текущем сезоне из-за травм Дембеле провел четыре неполных матча.

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