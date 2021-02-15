Барселона до сих пор рассчитывается с Боруссией Д за трансфер вингера Усмана Дембеле.

Француз провел в футболке "блаугранас" 100 матчей, за которые немецкому клубу предусмотрен 5-миллионный бонус, сообщает Mundo Deportivo. Иронично, что в юбилейном поединке против Алавеса (5:1) Дембеле сыграл лишь 9 минут.

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Летом 2017 года Барселона заплатила Боруссии Д 105 млн евро, еще 40 млн были предусмотрены бонусами. Выступления Дембеле уже принесли "шмелям" дополнительные 30 млн. Еще по 5 млн Барселона отдаст, если дважды выиграет Лигу чемпионов до конца контракта нападающего (лето 2022-го).

Добавим, что постоянные травмы и проблемы с режимом не позволяют Дембеле на полную оправдать инвестиции. Правда, в текущем сезоне чемпион мира показал определенный прогресс – наиграл 26 матчей, в которых отличился 6 голами и 4 ассистами.

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