Барселона і досі розраховується з Борусією Д за трансфер вінгера Усмана Дембеле.

Француз провів у футболці "блаугранас" 100 матчів, за які німецькому клубу передбачений 5-мільйонний бонус, повідомляє Mundo Deportivo. Іронічно, що у ювілейному поєдинку проти Алавеса (5:1) Дембеле відіграв лише 9 хвилин.

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Влітку 2017 року Барселона заплатила Борусії Д 105 млн євро, ще 40 млн були передбачені бонусами. Виступи Дембеле вже принесли "джмелям" додаткові 30 млн. Ще по 5 млн Барселона віддасть, якщо двічі виграє Лігу чемпіонів до кінця контракту нападника (літо 2022-го).

Додамо, що постійні травми і проблеми з режимом не дозволяють Дембеле на повну виправдати інвестиції. Щоправда, у поточному сезоні чемпіон світу показав певний прогрес – награв 26 матчів, в яких відзначився 6 голами та 4 асистами.

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