Месси и молодой Тринкау оформили для "блаугранас" комфортное преимущество в два гола до перерыва. На 57 минуте Алавес посмел отквитать один мяч, но это только разозлило Барселону.

Барселона разгромила Алавес в историческом матче Месси и снова обошла Реал в таблице Ла Лиги

С 74-й по 80 минуты Пачеко пришлось капитулировать трижды. Месси положил фирменную красоту в девятку, а Тринкау старался не отставать от звездного партнера. Пятый гол стал вишенкой на торте – нежный заброс Лео, прострел Гризманна и четкое замыкание от Фирпо, который не поленился добежать до штрафной соперника.