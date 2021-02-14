Дубли Месси и Тринкау в видеообзоре матча Барселона – Алавес – 5:1
00:50 - Читати українською
Барселона раздавила Алавес в 23 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
45+1’ Лионель Месси
75’ Лионель Месси
80’ Фирпо Хуниор
Луис Риоха 57’
45+1’ Лионель Месси
57’ Луис Риоха
75’ Лионель Месси
80’ Фирпо Хуниор
Месси и молодой Тринкау оформили для "блаугранас" комфортное преимущество в два гола до перерыва. На 57 минуте Алавес посмел отквитать один мяч, но это только разозлило Барселону.
Барселона разгромила Алавес в историческом матче Месси и снова обошла Реал в таблице Ла Лиги
С 74-й по 80 минуты Пачеко пришлось капитулировать трижды. Месси положил фирменную красоту в девятку, а Тринкау старался не отставать от звездного партнера. Пятый гол стал вишенкой на торте – нежный заброс Лео, прострел Гризманна и четкое замыкание от Фирпо, который не поленился добежать до штрафной соперника.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter