"После матча наш голкипер Иллан Мелье сказал: "Мне нужна твоя футболка". Я ответил: "Хорошо, для кого?" Он сказал: "Для Дембеле". Я спросил: "Подожди, для кого?". Он ответил: "Для парня из Барселоны".

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Я удивился: "Ты серьезно? Ну хорошо. Но ты должен привезти мне его футболку взамен". Вскоре мы связались по FaceTime, и он показал мне футболку Барселоны с подписью: "Моему бро Бэмфорду, от Дембеле", – цитирует Бэмфорда Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Патрик провел 29 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 6-ю ассистами.

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