"Після матчу наш голкіпер Іллан Мельє сказав: "Мені потрібна твоя футболка". Я відповів: "Добре, для кого?" Він сказав: "Для Дембеле". Я перепитав: "Почекай, для кого?". Він відповів: "Для хлопця з Барселони".

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Я здивувався: "Ти серйозно? Ну добре. Але ти повинен привезти мені його футболку взамін". Незабаром ми зв'язалися по FaceTime, і він показав мені футболку Барселони з підписом: "Моєму бро Бемфорду, від Дембеле", – цитує Бемфорда Goal.

У нинішньому сезоні АПЛ Патрік провів 29 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

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