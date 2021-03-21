Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд доказал, что он не инопланетянин и у него тоже есть эмоции.

После матча 26-го тура Бундеслиги Кельн – Боруссия Д (2:2), где Холанд отличился дублем, защитник хозяев Хорхе Мере попросил футболку Эрлинга.

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20-летний норвежец даже не подошел к сопернику, а только бросил ему футболку, и раздраженно покинул поле. Судя по реакции Хорхе, он уже был не рад, что обратился к форварду Боруссии.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 21 поединок, в которых отличился столькими же голами.

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