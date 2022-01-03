Дембеле и его агентам не понравилось, что Барселона подписала Феррана Торреса, информирует Sport.es.

Барселона пока не может зарегистрировать Торреса – нужно срочно сбрасывать "балласт" и договариваться с Дембеле

Француз думает, что клуб хочет продлить сделку только потому, чтобы игрок не пошел бесплатно. Кроме того, руководство Барселоны сообщало, что нет денег, чтобы согласиться на условия Дембеле насчет нового контракта, однако нашло средства на трансфер испанца.

Действующий контракт француза с Барсой истекает летом. В сезоне 2021/22 Дембеле сыграл 8 матчей и отдал 2 ассиста.

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