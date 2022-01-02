"Ферран Торрес – впечатляющее подписание, как игрока, так и человека. У него была серьезная травма, но благодаря фантастическому трудолюбию он принесет нам много пользы. Я в этом не сомневаюсь. Он может играть на разных позициях, я очень доволен усилиями клуба, чтобы его получить.

Дембеле выдвинул свои условия Барселоне относительно продления контракта

Посмотрим, как решится вопрос с потолком зарплат. Мы зарегистрируем Феррана сразу, как только это станет возможным. Некоторые игроки должны уходить. Если мы убедим Дембеле подписать новый контракт и снизить зарплату, это позволит оформить Торреса. Мы надеемся, что это произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного непросто. Я все еще верю, что Усман останется с нами", – приводит слова Хави Goal.

Напомним, Барселона отдала Манчестер Сити за Торреса 55 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

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