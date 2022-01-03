Дембеле та його агентам не сподобалось те, що Барселона підписала Феррана Торреса, інформує Sport.es.

Барселона поки не може зареєструвати Торреса – потрібно терміново скидати "баласт" і домовлятися з Дембеле

Француз думає, що клуб хоче продовжити угоду лише тому, аби гравець не пішов безкоштовно. Окрім того, керівництво Барселони повідомляло, що не має грошей, аби погодитись на умови Дембеле щодо нового контракту, проте знайшло кошти на трансфер іспанця.

Чинний контракт француза з Барсою завершується влітку. У сезоні 2021/22 Дембеле зіграв 8 матчів та віддав 2 асисти.

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