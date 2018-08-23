Дембеле может перейти в Марсель из Селтика

Лидер атаки шотландского Селтика Мусса Дембеле попал в сферу интересов французского Марселя.

Марсель рассматривает возможность подписания 22-летнего форварда, сообщает La Provence.

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По информации издания, "бело-голубые" готовы предложить Селтику 20 млн евро за трансфер Дембеле. К кандидатуре нападающего "кельтов" Марсель обратился из-за провала с подписанием Марио Балотелли, который решил провести в Ницце еще один сезон.

Представители французского гранда уже якобы контактировали с Дембеле, но Селтик стремится удержать свою главную звезду. В нынешнем сезоне Мусса Дембеле уже провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.