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Балотелли проведет в Ницце еще один сезон

09:25 18 Читати українською
Балотелли проведет в Ницце еще один сезон
Марио Балотелли / фото: ФК Ницца

Итальянский нападающий Марио Балотелли определился с местом продолжения карьеры.

Ницца на своем официальном сайте объявила о достижении договоренности с Марио Балотелли о продолжении сотрудничества.

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Отмечается, что итальянский нападающий согласовал детали соглашения с руководством французского клуба вчера вечером. Таким образом, Марио проведет уже третий сезон в Ницце. За этот период форвард забил за команду 43 гола во всех турнирах.

Напомним, что этим летом в услугах Балотелли был заинтересован Марсель, а также итальянские Сассуоло и Парма.

Теги
Ницца Ницца Франция Марио Балотелли Марио Балотелли
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