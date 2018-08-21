Балотелли проведет в Ницце еще один сезон

Итальянский нападающий Марио Балотелли определился с местом продолжения карьеры.

Ницца на своем официальном сайте объявила о достижении договоренности с Марио Балотелли о продолжении сотрудничества.

Дебюты Роналду и Шевченко, феерическое лондонское дерби и совершенно разные Манчестеры. Топ-10 итогов европейского уикенда

Отмечается, что итальянский нападающий согласовал детали соглашения с руководством французского клуба вчера вечером. Таким образом, Марио проведет уже третий сезон в Ницце. За этот период форвард забил за команду 43 гола во всех турнирах.

Напомним, что этим летом в услугах Балотелли был заинтересован Марсель, а также итальянские Сассуоло и Парма.