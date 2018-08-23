Дембеле може перейти в Марсель із Селтіка

Лідер атаки шотландського Селтіка Мусса Дембеле потрапив до сфери зацікавлень французького Марселя.

Марсель розглядає можливість підписання 22-річного форварда, повідомляє La Provence.

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За інформацією видання, "біло-блакитні" готові запропонувати Селтіку 20 млн євро за трансфер Дембеле. До кандидатури нападника "кельтів" Марсель звернувся через провал із підписанням Маріо Балотеллі, який вирішив провести в Ніцці ще один сезон.

Представники французького гранда вже нібито контактували з Дембеле, але Селтік прагне втримати свою головну зірку. У нинішньому сезоні Мусса Дембеле вже провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.