Нарушение процедуры получения итальянского гражданства будет иметь последствия не только для Луиса Суареса.

Уругваец в межсезонье пытался получить итальянский паспорт по ускоренной процедуре. Проблемы возникли на экзамене по итальянскому языку. Правоохранители разоблачили нарушения в университете Перуджи, преподаватели которого принимали экзамен.

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Сегодня стало известно, что ректор учебного заведения Джулиана Грего Болли подала в отставку, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Ansa. Ранее сообщалось, что она на 8 месяцев отстранена от выполнения государственных функций.

Напомним, в сентябре Суарес прибыл в Перуджу для сдачи экзамена по итальянскому языку в местном университете для иностранцев, чтобы получить уровень В1. Жена Луиса является итальянкой, поэтому форвард имеет право на получение местного гражданства.

Уругваец успешно сдал экзамен 17 сентября, выполнив устную его часть всего за 15 минут, однако оказалось, что не все было настолько прозрачно и однозначно. Итальянская прокуратура заподозрила, что Суарес получил тестовые задания заранее – соответственно, результат экзамена был предопределен. Следствие ведут против игрока, университета и Ювентуса, который был заинтересован в трансфере Суареса.

Ювентус попал в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из Серии А