Уругваєць у міжсезоння намагався отримати італійський паспорт за пришвидшеною процедурою. Проблеми виникли на екзамені з італійської мови. Правоохоронці викрили порушення в університеті Перуджі, викладачі якого приймали іспит.

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Сьогодні стало відомо, що ректорка навчального закладу Джуліана Грего Боллі подала у відставку, повідомляє La Gazzetta dello Sport з посиланням на Ansa. Раніше повідомлялося, що вона на 8 місяців відсторонена від виконання державних функцій.

Нагадаємо, у вересні Суарес прибув до Перуджі для складання іспиту з італійської мови в місцевому університеті для іноземців, щоб отримати рівень В1. Дружина Луїса є італійкою, тому форвард має право на отримання місцевого громадянства.

Уругваєць успішно склав іспит 17 вересня, виконавши усну його частину лише за 15 хвилин, проте виявилося, що не все було настільки прозоро та однозначно. Італійська прокуратура запідозрила, що Суарес отримав тестові завдання заздалегідь – відповідно, результат іспиту був визначений наперед. Слідство провадять проти гравця, університету і Ювентуса, який був зацікавлений у трансфері Суареса.

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